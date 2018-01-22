التربية والتعليم تؤكد: الدوام غداً ينتظم حتى 12 ظهراً

رام الله - دنيا الوطن

جددت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، تأكيدها، أن إضراب يوم غدٍ الثلاثاء، الذي دعت له فصائل العمل الوطني، وعلى رأسها حركة (فتح)، سيستثني قطاع التعليم حتى الساعة 12 ظهراً.



وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها قبل قليل، أن الأسرة التربوية ستقف دائماً سداً منيعاً أمام السياسات الصهيوأمريكية الهادفة لضرب القضية الفلسطينية، وأن قطاع التعليم، سيشارك في الفعاليات بعد الساعة الثانية عشرة، وذلك حفاظاً على انتظام العملية التعليمية خاصةً في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وبناءً عليه، تؤكد الوزارة، أن الدوام سينتظم في كافة المؤسسات التعليمية حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.