عدنان مجلي: لا يوجد انتخابات لأترشح.. وكل مواطن له حق الترشح

من جانب آخر، وبالنسبة للأخبار المتداولة بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة، فقد قال: " لا يوجد انتخابات حتى أرشح نفسي، وأتمني اليوم الذي يكون فيه انتخابات حرة، وكل فلسطيني له الخيار في ترشيح نفسه، ونحن مع الديمقراطية والانتخابات".وأوضح مجلي، أن هناك الكثير من المواطنين، يتمنون أن يخدموا وطنهم، منوهاً إلى أنه يخدم وطنه من خلال عمل المشاريع الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل؛ لإحداث استقرار فلسطيني، وهو واجب وطني، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمثل إلا نفسه وشعبه، وهناك أكثر من (6) مليارات شخص حول العالم، صوتوا لصالح الشعب الفلسطيني في الجمعية العمومية، ويجب الافتخار بهذا.بدوره، قال محمد المجدلاني، عضو مجلس إدارة معهد الأمل، إن هذه الزيارة، تأتي بمبادرة طيبة من الدكتور عدنان، لمناقشة وعرض بعض المشاريع الخاصة بالمعهد، والتي تعود بالنفع على الأيتام في قطاع غزة.