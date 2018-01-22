سلسلة احتجاجات لموظفي (أونروا) بغزة

سلسلة احتجاجات لموظفي (أونروا) بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اتحاد الموظفين، واتحاد رئاسة غزة بوكالة الغوث الدولية، بيانًاً صحفيًا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بوكالة (أونروا).

وقال البيان: إننا اليوم أمام محك يضع العالم كله أمام مسؤولياته، حيث في هذه المرحلة الدقيقة من النضال الفلسطيني على مدار السنين حيث النضال ضد كل محاوالت طمس الهوية الفلسطينية وضياع الأرض والمقدسات وأبشع صور الإرهاب، لمحاربة الإنسان في لقمة عيشه بل على وجوده، لتطل علينا المحاولات اليائسة لإنهاء أونروا كشاهد وحيد على قضية".

وأكد اتحاد الموظفين واتحاد رئاسة غزة، أنهما في انعقاد مستمر لمتابعة الأزمة، وخاصةً رواتب الموظفين، الإدارة، وستكون الفرصة المناسبة لتحقيقها مع التأكيد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

وطالب إدارة الوكالة، بالوقوف إلى جانب الموظفين وحقوقهم في هذه المرحلة وعدم المساس بأي منجزات سابقة تم تحقيقها للموظفين، مثمنًا موقفها بإلغاء قرار عدم تحويل فئة X إلى A، وندعوها للتشاور مع اتحاد الموظفين في كل القضايا.

وأعلن عن تعليق الدوام في جميع مرافق الخدمات من مكتب غزة اإلقليمي والعيادات ودوائر الصحة والتموين والهندسة والطوارئ، وكافة المرافق المتعلقة من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسيكون خلالها اعتصام لموظفي مكتب غزة الاقليمي في ساحة الوكالة يتخلله مؤتمر صحفي.

وأضاف البيان: سيتم تعليق الدوام في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويبقى المعلمون معتصمين داخل المدرسة، كما يعلق الدوام في جميع مدارس الوكالة للفترة المسائية الساعة 3 عصرا، ويبقى المعلمون معتصمون داخل المدرسة، فيما يعلق الدوام في مركز تدريب غزة وخانيونس من الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويشارك موظفو غزة الأسبوع المقبل بالمسيرة الكبرى مسيرة العودة.



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