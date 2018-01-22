عريقات: "بنس" قاد الحملة الصليبية في الكنيست

عريقات: "بنس" قاد الحملة الصليبية في الكنيست
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ردّ الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على خطاب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين.

وقال عريقات: "الحملة الصليبية التى قادها بنس فى الكنيست، جاءت هدية للمتطرفين أينما وجدوا، وأثبت أن الإدارة الأمريكية تُعتبر جزءاً من المشكلة، وليست جزءًا من الحل".

وأضاف عريقات: "رسالة بنس للعالم كانت واضحة، من يخرق القانون الدولي وقراراته، ستقوم الإدارة الأمريكية بمكافأته".

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