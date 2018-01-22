قراقع: تسليم جثمان الشهيد الأسير عطا الله مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطن

أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم

الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم جثمان الشهيد الأسير حسين عطا الله مساء اليوم الاثنين على حاجز قلقيلية، وسيتم تشييع جثمانه يوم غد الثلاثاء بعد صلاة الظهر.



يذكر، أن الأسير حسين حسني عطا الله (57 عاماً)، كان قد

استشهد ظهر يوم السبت الماضي، نتيجة مرض السرطان والإهمال الطبي المتعمد، الذي تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان محكوماً بالسجن 32 عاماً، أمضى منها 21 عاماً داخل معتقلات الاحتلال.