الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية
الرئيس العراقي فؤاد معصوم
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرسوماً بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 من شهر أيار/ مايو المقبل.

ووفق ما نقل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية، فإن معصوم أصدر مرسومًا جمهوريًا حدد فيه يوم السبت الموافق 12/5/2018 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة.

 وبحسب الدستور العراقي فإن تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويصادق عليه مجلس النواب، ويصدر بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه في وسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد بمدة لا يقل عن 90 يوماً.

إلى ذلك، صادق مجلس النواب العراقي بالإجماع الاثنين، على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 12 أيار/مايو المقبل.

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