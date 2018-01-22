رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الجالية الفلسطينية في أوروبا مازن الرمحي: إنه تم التنسيق مع أعضاء بالبرلمان الأوروبي؛ لتنظيم مؤتمر يشرح أبعاد وأضرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الرمحي لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المؤتمر سيعقد في 28 شباط/ فبراير المقبل في مقر البرلمان، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي وأعضاء حملة المقاطعة BDS ومحاميين قانونيين مدافعين عن القضية الفلسطينية.
وأشار الرمحي، إلى أنه سيكون في 26-27 من هذا الشهر اجتماع لكافة الجاليات الفلسطينية في العاصمة المجرية بودابست؛ لتوحيد الجهود لمواجهة قرار ترامب، حيث سيتم توجيه توصيات الاجتماع للقيادة.
مؤتمر دولي لشرح أضرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية
مستوطنات اسرائيلية