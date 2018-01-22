مؤتمر دولي لشرح أضرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الجالية الفلسطينية في أوروبا مازن الرمحي: إنه تم التنسيق مع أعضاء بالبرلمان الأوروبي؛ لتنظيم مؤتمر يشرح أبعاد وأضرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف الرمحي لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المؤتمر سيعقد في 28 شباط/ فبراير المقبل في مقر البرلمان، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي وأعضاء حملة المقاطعة BDS ومحاميين قانونيين مدافعين عن القضية الفلسطينية.



وأشار الرمحي، إلى أنه سيكون في 26-27 من هذا الشهر اجتماع لكافة الجاليات الفلسطينية في العاصمة المجرية بودابست؛ لتوحيد الجهود لمواجهة قرار ترامب، حيث سيتم توجيه توصيات الاجتماع للقيادة.