محلل سياسي: دول أوروبية قد تعترف بدولة فلسطين بحدود 67

محلل سياسي: دول أوروبية قد تعترف بدولة فلسطين بحدود 67
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقع المختص بالشؤون الأوروبية مجدي يوسف، أن هناك دولاً أوروبية قد تتخذ قراراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم على هكذا خطوة، بل ترك القرار لكل دولة، حسب ما تراه مناسباً.

وأشار يوسف، إلى صعوبة الحديث عن أسماء الدول التي يمكن أن تتخذ قرار الاعترف بالدولة، عازياً السبب إلى الحسابات الداخلية والضغوطات الأمريكية والإسرائيلية.

وحول إمكانية أن يصبح الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة الراعي الأول لعملية السلام، أوضح يوسف، أن ما يقارب 70% من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير مستعدين على الإطلاق على أن يحلّوا محل الطرف الأمريكي، مؤكدين قبولهم كشركاء في العملية السلمية.

وأضاف يوسف: أن وزراء خارجية الاتحاد، أكدوا أن عملية السلام في الشرق الأوسط، يجب أن تتم بين جميع الأطراف ابتداءً بالطرف الأمريكي، وانتهاءً بالحوار الفلسطيني الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للسلام، توقع يوسف، بأن توجه مفوضة الشؤون الخارجية فيديركا موغريني، الدعوة لعقده في شباط/ فبراير ببروكسل.

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