الأحمد: القيادة الفلسطينية لا تريد اتفاق مصالحة جديداً مع حماس

الأحمد: القيادة الفلسطينية لا تريد اتفاق مصالحة جديداً مع حماس
اتفاق المصالحة في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
جدد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تأكيده على أن القيادة الفلسطينية، متمسكة بالمصالحة الوطنية، وبالاتفاقات التي وقعت بهذا الخصوص، وأنها لا تريد اتفاقاً جديداً.

ودعا الأحمد، حركة حماس إلى احترام قرارات حكومة الوفاق الوطني واللجنة الإدارية الخاصة بالموظفين، مشيراً إلى أنه سيتابع هذا الملف بعد عودته من تونس، ليتم الانتهاء منه والانتقال لملف آخر من ملفات المصالحة.

إلى ذلك، أعلن الأحمد، عن أن الرئيس محمود عباس، سيقوم بزيارة رسمية لتونس بعد أيام.

وقال الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الزيارة 
تهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة حول آليات التصدي لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، وبحث آخر التطورات المتعلقة بصفقة القرن، وآليات إحياء عملية السلام.

وكان الأحمد، سلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رسالة من الرئيس، يطلعه فيها على كل الاتصالات والتطورات الجارية على صعيد إحباط إعلان ترامب، إضافة إلى محاولات التصفية الكاملة لوكالة (أونروا) وآخر مستجدات المصالحة الوطنية.

أخبار ذات صلة

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

مؤتمر&#34;شارك فلسطين&#34; ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

مؤتمر"شارك فلسطين" ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير حسين عطا الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير حسين عطا الله

التربية والتعليم تؤكد: الدوام غداً ينتظم حتى 12 ظهراً

التربية والتعليم تؤكد: الدوام غداً ينتظم حتى 12 ظهراً

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

مؤتمر&#34;شارك فلسطين&#34; ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

مؤتمر"شارك فلسطين" ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

عربي

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

مقتل جندي إماراتي في اليمن

مقتل جندي إماراتي في اليمن

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

منوعات

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

&#34;ملكة الشرف&#34;.. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

"ملكة الشرف".. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

بعد عقود.. إبنة نجم شهير تروي كيف اغتُصبت بسن الـ12 عاماً

بعد عقود.. إبنة نجم شهير تروي كيف اغتُصبت بسن الـ12 عاماً