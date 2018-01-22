الأحمد: القيادة الفلسطينية لا تريد اتفاق مصالحة جديداً مع حماس

رام الله - دنيا الوطن

جدد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تأكيده على أن القيادة الفلسطينية، متمسكة بالمصالحة الوطنية، وبالاتفاقات التي وقعت بهذا الخصوص، وأنها لا تريد اتفاقاً جديداً.



ودعا الأحمد، حركة حماس إلى احترام قرارات حكومة الوفاق الوطني واللجنة الإدارية الخاصة بالموظفين، مشيراً إلى أنه سيتابع هذا الملف بعد عودته من تونس، ليتم الانتهاء منه والانتقال لملف آخر من ملفات المصالحة.



إلى ذلك، أعلن الأحمد، عن أن الرئيس محمود عباس، سيقوم بزيارة رسمية لتونس بعد أيام.



وقال الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الزيارة

تهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة حول آليات التصدي لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، وبحث آخر التطورات المتعلقة بصفقة القرن، وآليات إحياء عملية السلام.



وكان الأحمد، سلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رسالة من الرئيس، يطلعه فيها على كل الاتصالات والتطورات الجارية على صعيد إحباط إعلان ترامب، إضافة إلى محاولات التصفية الكاملة لوكالة (أونروا) وآخر مستجدات المصالحة الوطنية.