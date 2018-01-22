فيديو وصور: داخلية غزة تخرج دورة للشرطة النسائية بحضور قادة الأجهزة الأمنية

خاص دنيا الوطنخرّجت مديرية التدريب التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين، الدورة التأسيسية "29" نساء، وهي تتويج لمراحل التوظيف التي أطلقتها الوزارة، لاستيعاب عناصر نسائية جديدة للعمل ضمن أجهزة وإدارات الوزارة المختلفة.وشارك في حفل التخرج، كلٌ من اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي الفلسطيني، بالإضافة إلى أركان وقيادة وزارة الداخلية ومدراء الأجهزة والإدارات والهيئات المركزية بالوزارة.وتخلل الحفل كلمة للواء أبو نعيم قال فيها: نحن نشاهد هؤلاء الماجدات، وهن يكتبن اسم القدس في ساحة التدريب بأجسادهن.وأكد، أن الداخلية بحاجة ماسة لأعداد من العناصر النسائية في الأجهزة الأمنية، وهنا تعمل هذه الدورة على توفير جزء من هذه الحاجة، ومازلنا نحتاج لأضعاف هذا العدد".