مستوطنة تدهس طفلة في حوارة جنوب نابلس

مستوطنة تدهس طفلة في حوارة جنوب نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت طفلة (16 عاماً)، بجروح طفيفة، اليوم الاثنين، إثر تعرضها لحادث دهس من قبل مستوطنة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد نائب رئيس بلدية حوارة كمال عودة، بأن مستوطنة دهست الطفلة نجمة عرفات عودة، أثناء خروجها من مدرسة عقاب مفضي الثانوية للبنات، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال حضر للمكان، وأخذ المستوطنة برفقته، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أن طواقمها نقلت الطفلة لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن جراحها طفيفة.

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