مُنعطف "أنف الشيطان" يقتل 13 شخصًا في كولومبيا

رام الله - دنيا الوطن

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم، نتيجة سقوط حافلة ركاب في هاوية سحيقة في كولومبيا.



ووفق ما نقلت بوابة (Tiempo) عن شرطة المرور الكولومبية، فإن الحادث وقع في الجزء الغربي من البلاد على الطريق المؤدي من بلدة باستو إلى ميناء توماكو، في حين ذكرت الشرطة أن هذا الجزء من الطريق يقع على ارتفاع 66 مترًا، ويعرف باسم "أنف الشيطان" لخطورته الشديدة.



وأسفر الحادث عن مقتل سبعة رجال وخمس نساء ورضيع في شهره السادس.



وأشارت إلى أن الحافلة سقط بسبب انهيار في التربة، وأن فرق الإنقاذ والتحقيق تعمل في منطقة الحادث.