تحرك "فلسطيني أردني دولي" لإنقاذ ميزانية (أونروا)

وقالت إن المباحثات "تناولت تبعات القرار الأميركي، ومدى تأثيره على حجم الخدمات، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني"، منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، بنسبة 42 % تقريباً.





ونوهت إلى أن "الجهود الأردنية- الفلسطينية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، تقود تحركاً نشطاً "لإنقاذ" ميزانية (أونروا) من وضعها الراهن، عبر تأكيد ضرورة تقديم الدعم المناسب للوكالة حتى تستطيع الاستمرار في عملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".



إلى ذلك؛ أكد السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، أن "الجهود الفلسطينية الأردنية والدولية مهمة وحيوية لأجل الحفاظ على (أونروا) وضمان استمرار عملها"، مضيفًا: أن "تلك الجهود النشطة أسهمت، عبر النقاش مع عدد كبير من الدول، في استجابة الأوروبيين، بشكل خاص، للإيفاء بالتزاماتهم تجاه (أونروا)، من خلال إعلان بعض الدول عن زيادة دعمها للوكالة، مقابل اتخاذ دول أخرى قرار الإسراع في تقديم الدعم، بهدف سد الثغرة القائمة في التمويل".



وأشار إلى أهمية "استمرار تلك الجهود المهمة، وتطويرها، لتأكيد ضرورة استمرارها، وعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، تزامناً مع اتخاذ رد عملي ضد القرار الأمريكي الأخير بشأن تقليص المساعدات المقدمة للوكالة".





ويشار هنا، بحسبه، إلى قرار كل من بلجيكا والسويد بزيادة دعمهما المقدم للوكالة، مقابل قرار هولندا بتسريع توقيت تحويل الدعم إلى ميزانيتها العامة.



وأوضح حجازي أن "القرار ألأمريكي الأخير يأتي في إطار الابتزاز والضغط على الجانب الفلسطيني لاتخاذ قرار باتجاه العودة إلى طاولة التفاوض، في ظل مواقف واشنطن التصعيدية والمتساوقة مع سلطات الاحتلال، عند إسقاط قضيتي حق العودة والقدس من مفاوضات الوضع النهائي، باعتبارهما من أكثر القضايا الشائكة خلافية"، في إطار الصراع العربي- الإسرائيلي.



ولفت إلى "تساوق الإدارة الأمريكية، ومندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، مع تبني الرواية الإسرائيلية، معتبراً أن "هناك رؤية أمريكية خاطئة بأن كل ما يدور في الأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، يأتي لاستهداف سلطات الاحتلال في المنظمة الدولية، وذلك تماهياً مع الموقف الإسرائيلي".



ولفت في هذا السياق، إلى "جولة النقاش الممتدة، منذ مطلع العام الجاري، في الأروقة الأممية، عبر محاولة الولايات المتحدة تعطيل قرار بجهد أردني وفلسطيني، بالتوافق مع أطراف أخرى، تجاه زيادة المبلغ المخصص من الأمانة العامة للأمم المتحدة لـ (أونروا)، حيث تمت الموافقة عليها في المحصلة بزيادة طفيفة".



يأتي ذلك في ظل قرار المؤتمر العام لاتحادات العاملين في (أونروا)، أمس، تعليق إجراءاته التصعيدية التي كان يعتزم تنفيذها، احتجاجاً ضد تخفيض الخدمات ووقف التعيينات وتقليص حجم المساعدات المقدمة للوكالة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بالتوقف عن العمل لمدة ساعة.



وقال، في بيان أمس: إنه "بناء على التواصل المستمر الذي جرى مع إدارة الوكالة، فقد أعلنت الأخيرة سحب القرار الذي اتخذته مؤخراً بشأن ايقاف العمل بتحويل العقود إلى فئة "A"، الخاصة بدرجات التوظيف، بما يشكل خطوة أولية للحوار حول القضايا الأخرى العالقة".



ولفت إلى "المصداقية والمرونة التي أبدتها إدارة الوكالة"، مع إحدى المطالب المقدمة من العاملين، فيما "سيتم التباحث بالقضايا الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة"، بحسبه.





رام الله - دنيا الوطنبحثت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس في العاصمة الأردنية عمان، الوضع المالي للوكالة، على وقع تحرك أردني فلسطيني، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، لإنقاذ ميزانيتها من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، وذلك على وقع تعليق موظفيها لإجراءاتهم التصعيدية.ووفقًا لصحيفة (الغد) الأردنية، فإن الاجتماع ناقش "تبعات المأزق المالي الذي تعيشه (أونروا)، في ظل تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لميزانيتها العامة، مقابل استجابة بعض الدول، لاسيما الأوروبية منها، للإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة.