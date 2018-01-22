إسرائيل لا تنوي إحالة حارس سفارتها في عمان إلى القضاء

إسرائيل لا تنوي إحالة حارس سفارتها في عمان إلى القضاء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر إسرائيلية أمس، أن إسرائيل لن تحيل إلى القضاء حارس أمن سفارتها في عمّان زيف مويال، لتورطه في حادث إطلاق النار الذي أوقع قتيلين أردنيين في تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب (رويترز) التي نقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) القول: إنهما سيعيدان النظر في البروتوكولات الخاصة بتصرف حارس الأمن، وسيطلعان الجانب الأردني على نتائج الفحص.

وكانت صحيفة (الغد) الأردنية، قد ذكرت أن إسرائيل دفعت 5 ملايين دولار، تعويضات لذوي الشخصين اللذين قتلا في حادث السفارة، ولعائلة القاضي الأردني الذي قتل قبل أربعة أعوام عند جسر اللنبي.

وأكدت مصادر مقربة من العائلات، أن الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض وقامت بتحويله لهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رفض الكشف عن مبلغ التعويض، مكتفياً بالقول إنه تم تحويله إلى الحكومة الأردنية، كما أقر نتنياهو بأن إسرائيل أبدت أسفها لأحداث السفارة في عمان، ودفعت تعويضات للحكومة الأردنية وليس لعائلات القتلى.

وفي تصريحات له للصحفيين على متن الطائرة التي تقله قادماً من الهند في ختام زيارة رسمية، أكد نتنياهو أنه تم استخلاص العبر، وأنه سيتم إرسال سفير جديد إلى الأردن قريباً.

وقد أعلن ديوان رئاسة الوزراء التوصل إلى اتفاق لتسوية الأمور بين إسرائيل والأردن في أعقاب أحداث السفارة في عمان في تموز/ يوليو الماضي، وفي أعقاب مقتل القاضي الأردني في مارس/ آذار عام 2014.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء، أن إسرائيل تولي العلاقات الاستراتيجية مع الأردن أهمية كبيرة، وأن الدولتين ستعملان على دفع التعاون الثنائي إلى الأمام، وعلى تعزيز اتفاق السلام المبرم بينهما.

هذا وقالت مصادر مطلعة: إن السفيرة الإسرائيلية السابقة في عمان، عينات شلاين، لن تعود إلى عملها بسبب رفض الأردن لعودتها.

وأشارت المصادر إلى أن التعويضات التي دفعتها إسرائيل للأردن، أكبر مما دفعتها لتركيا على خلفية أحداث سفينة "مافي – مرمرة" قبل ثماني سنوات.

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