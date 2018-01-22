البرغوثي يعبر عن تقديره لحكومة السويد لدعمها (أونروا)

البرغوثي يعبر عن تقديره لحكومة السويد لدعمها (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
عبر الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عن شكره وتقديره لحكومة السويد على قرارها دفع 58 مليون ونصف مليون دولار، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

وأضاف البرغوثي، أن هذا القرار يدل على حضارية السويد وشعبها، والتزام حكومتها بقيم حقوق الإنسان والعدالة.   

وأوضح البرغوثي، أن هذا الموقف، يقدره الشعب الفلسطيني، ولن ينساه، ويعتبره مسانداً لحقوقه وحقوق اللاجئين الفلسطينيين العادلة، التي أقرها القانون الدولي، والتي تتعرض لمحاولات التصفية.

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