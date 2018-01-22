الاحتلال يُكثّف من تواجده العسكري في جنين

الاحتلال يُكثّف من تواجده العسكري في جنين
رام الله - دنيا الوطن
لليوم السادس على التوالي، يكثف جيش الاحتلال من تواجده في جنين ومحيطها.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرة استطلاع إسرائيلية تواصل التحليق في سماء جنين لليوم السادس على التوالي، كما أطلق جيش الاحتلال منطاداً للمراقبة في محيط قرية الجلمة، وكثف من تواجده العسكري، ونصب الحواجز والكمائن في محيط قرى وبلدات المحافظة.

ويأتي هذا الحصار العسكري على جنين، عقب قتل الحاخام قرب نابلس قبل نحو أسبوع، واستمرارًا للعملية العسكرية التي ينفذها الاحتلال، بحثاً عن منفذي العملية، والتي أسفرت قبل أربعة أيام عن اغتيال الشهيد أحمد إسماعيل جرار، وهدم 4 منازل تعود لعائلة جرار من وادي برقين في جنين.

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