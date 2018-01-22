لمناقشة نتائج مؤتمر الازهر..محمد بن زايد يتلقى اتصالا من شيخ الأزهر

لمناقشة نتائج مؤتمر الازهر..محمد بن زايد يتلقى اتصالا من شيخ الأزهر
الشيخ محمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وخلال الاتصال الهاتفي اطلع الشيخ محمد بن زايد من شيخ الأزهر على نتائج "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس" الذي نظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد هويتها، وأهمية التنسيق بين الجهات في العالمين العربي والإسلامي من أجل تحقيق التضامن ومواجهة التحديات التي تحيط بالمقدسات الإسلامية ودرء المخاطر عنها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وثمن الشيخ محمد بن زايد مبادرات شيخ الأزهر لنصرة مدينة القدس والتأكيد على عروبتها وبناء موقف عربي وإسلامي تجاه حماية مقدساتها، إضافة إلى مواقفه الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين وجهوده في إعلاء قيم التسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية الذي يحض على العنف والإرهاب ويشوه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة.

وعبر شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لمواقف دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها للقضايا التي تخدم المسلمين وتحقق مصالحهم وتدافع عن مقدساتهم.

فيديو أرشيفي: محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر

 

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