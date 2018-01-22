قتلى وجرحى في انفجار في سوق جنوبي تايلاند

فيديو أرشيفي: مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء انفجار دراجة نارية بإقليم ناراثيوات جنوبي تايلاند

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم الاثنين، فيما أصيب 18 آخرون، في انفجار دراجة نارية ملغومة في سوق في إقليم يالا جنوبي تايلاند.وتعد أقاليم ناراتيوات وباتاني ويالا التي تقطنها أغلبية مسلمة في أقصى جنوب تايلاند معقلا لنشاط مسلح يمارسه منذ فترة طويلة متشددون من الملايو يقاتلون من أجل الاستقلال مما أدى إلى سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل منذ 2004، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز) .وقال المتحدث باسم الشرطة التايلاندية: "إن المجرمين زرعوا قنبلة في دراجة نارية ووضعوها بجوار عربة تسوق".وأضاف: "قوة الانفجار أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.