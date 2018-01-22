كوشنر وغرينبلات تدخلا لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن

كوشنر وغرينبلات تدخلا لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تدخل كل من جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي مستشاره المقرب، وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسلام، لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن، بعد الجريمة التي ارتكبها حارس السفارة الإسرائيلية بعمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين.

وقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شكره لكلاهما على التدخل وبذل الجهود الدبلوماسية وراء الكواليس، والتي أفضت إلى حل الأزمة، في تغريدة نشرها مكتبه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

واعتذرت إسرائيل رسميًا للأردن عن الجريمة، وأكدت
أنها ستدفع تعويضات لأسر الشهيديْن الأردنييْن، وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن محمد المومني المتحدث باسم حكومة الأردن.

وأكد مكتب نتنياهو على الاعتذار، ونشر بيانًا أكد فيه انتهاء الأزمة التي أعقبت الجريمة، في حين قال مصدران إسرائيليان أمس الأحد: "إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان كما يطالب الأردن منذ فترة طويلة".

وذكر مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه ويطلعان الأردنيين على النتائج.

وطالبت عمان من قبل بمحاكمة الحارس بتهمة القتل.

وكان الحارس قد أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أغضب الأردنيين.

وزعمت إسرائيل بعد الجريمة أن الحارس تصرف دفاعاً عن النفس، وادعت أنه أطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف، وأن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.

فيديو أرشيفي: الاحتلال يقترح تقديم الاعتدار والتعويض لشهداء السفارة دون محاكمة المجرم

 

أخبار ذات صلة

1.5 مليار دولار مساعدة من التحالف العربي لليمن

1.5 مليار دولار مساعدة من التحالف العربي لليمن

لمناقشة نتائج مؤتمر الازهر..محمد بن زايد يتلقى اتصالا من شيخ الأزهر

لمناقشة نتائج مؤتمر الازهر..محمد بن زايد يتلقى اتصالا من شيخ الأزهر

المتحدث باسم التحالف: قوات الشرعية تقترب من صنعاء

المتحدث باسم التحالف: قوات الشرعية تقترب من صنعاء

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

بنس: اتفقت مع ملك الأردن على أننا مختلفان

بنس: اتفقت مع ملك الأردن على أننا مختلفان

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن النائب عبد الرازق بعد ساعات من اعتقاله

الاحتلال يفرج عن النائب عبد الرازق بعد ساعات من اعتقاله

البرغوثي يعبر عن تقديره لحكومة السويد لدعمها (أونروا)

البرغوثي يعبر عن تقديره لحكومة السويد لدعمها (أونروا)

الاحتلال يُكثّف من تواجده العسكري في جنين

الاحتلال يُكثّف من تواجده العسكري في جنين

إصابة مواطنة بالرصاص والشرطة تقبض على المشتبه به برام الله

إصابة مواطنة بالرصاص والشرطة تقبض على المشتبه به برام الله

عربي

1.5 مليار دولار مساعدة من التحالف العربي لليمن

1.5 مليار دولار مساعدة من التحالف العربي لليمن

لمناقشة نتائج مؤتمر الازهر..محمد بن زايد يتلقى اتصالا من شيخ الأزهر

لمناقشة نتائج مؤتمر الازهر..محمد بن زايد يتلقى اتصالا من شيخ الأزهر

المتحدث باسم التحالف: قوات الشرعية تقترب من صنعاء

المتحدث باسم التحالف: قوات الشرعية تقترب من صنعاء

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

منوعات

صورة نجوم بوليود مع نتنياهو تؤذي مشاعر الكثيرين

صورة نجوم بوليود مع نتنياهو تؤذي مشاعر الكثيرين

مي عزالدين تشتكي لجمهورها مرضها الغريب وحرارتها المرتفعة

مي عزالدين تشتكي لجمهورها مرضها الغريب وحرارتها المرتفعة

هل تعمدت يارا نعوم إهانة الجمهور بهذه الصورة التي اعتذرت عنها؟

هل تعمدت يارا نعوم إهانة الجمهور بهذه الصورة التي اعتذرت عنها؟

نجمة إغراء الثمانينات لا زالت تحتفظ بجمالها الساحر في الستين

نجمة إغراء الثمانينات لا زالت تحتفظ بجمالها الساحر في الستين