كوشنر وغرينبلات تدخلا لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن

فيديو أرشيفي: الاحتلال يقترح تقديم الاعتدار والتعويض لشهداء السفارة دون محاكمة المجرم

رام الله - دنيا الوطنتدخل كل من جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي مستشاره المقرب، وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسلام، لحل الأزمة بين إسرائيل والأردن، بعد الجريمة التي ارتكبها حارس السفارة الإسرائيلية بعمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين.وقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شكره لكلاهما على التدخل وبذل الجهود الدبلوماسية وراء الكواليس، والتي أفضت إلى حل الأزمة، في تغريدة نشرها مكتبه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).واعتذرت إسرائيل رسميًا للأردن عن الجريمة، وأكدتأنها ستدفع تعويضات لأسر الشهيديْن الأردنييْن، وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن محمد المومني المتحدث باسم حكومة الأردن.وأكد مكتب نتنياهو على الاعتذار، ونشر بيانًا أكد فيه انتهاء الأزمة التي أعقبت الجريمة، في حين قال مصدران إسرائيليان أمس الأحد: "إن إسرائيل لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان كما يطالب الأردن منذ فترة طويلة".وذكر مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه ويطلعان الأردنيين على النتائج.وطالبت عمان من قبل بمحاكمة الحارس بتهمة القتل.وكان الحارس قد أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أغضب الأردنيين.وزعمت إسرائيل بعد الجريمة أن الحارس تصرف دفاعاً عن النفس، وادعت أنه أطلق النار على عامل طعنه وأصابه بجرح طفيف، وأن الأردني الثاني قتل برصاصة طائشة.