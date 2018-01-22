المالكي: الرئيس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بفلسطين رداً على ترامب

المالكي: الرئيس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بفلسطين رداً على ترامب
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيطلب من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاعتراف بفلسطين كدولة، ردًا على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل.

هذا ومن المقرر، أن يلتقي الرئيس بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال المالكي: "إن الرئيس سيبلغ الاتحاد الأوروبي، أنه يتوجب عليه أخذ هذه الخطوة كوسيلة للرد على إعلان ترامب، وأنه سيعيد التأكيد أيضاً على "التزامه بعملية السلام".

وأضاف المالكي: "بما أن قرار ترامب قد غير قواعد اللعبة، فإن الرئيس يتوقع من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المبادرة والاعتراف بشكل جماعي بدولة فلسطين، كوسيلة للرد على قرار ترامب".

وتابع: "إذا أراد الأوروبيون أن يلعبوا دوراً فإن عليهم أن يكونوا منصفين في تعاملهم مع الطرفين، وهذا ينبغي أن يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين".

ومن المقرر، أن يلتقي الرئيس عباس اليوم الاثنين، بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، ووزراء خارجية دول الاتحاد الـ 28 على هامش اجتماعهم الشهري، بعد أن قام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بزيارة مشابهة الشهر الماضي.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل: إن الاعتراف بدولة فلسطين اليوم أمر مستبعد، وأفضل ما قد يأمل الرئيس إنجازه هو تحقيق تقدم باتجاه عقد "اتفاقية شراكة" مع التكتل.

وقال المالكي: "في حين أن السلطة الفلسطينية جادة جداً حول اتفاقية كهذه، فإنها أيضاً تتوقع الاعتراف بها رسمياً كدولة".

وأضاف: "الرئيس يريد أن يكرر التزامه بعملية السلام. وسيقول أنا لن انسحب من عملية السلام، وسأبقى ملتزماً".

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