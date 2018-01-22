الاثنين: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الاثنين: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صافٍ ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتتأثر البلاد، يوم الثلاثاء، اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وبارداً وماطراً على فترات، حيث تسقط بإذن الله، الأمطار على مختلف المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

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