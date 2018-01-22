المتحدث باسم التحالف: قوات الشرعية تقترب من صنعاء

فيديو ارشيفي: اقتراب الجيش اليمني والمقاومة من صنعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن العقيد تركي المالكي الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الجيش اليمني حقق انتصارات كبيرة في الآونة الاخيرة ضد جماعة الحوثي.وقال المالكي: "هناك تقدم للجيش الوطني على جبهات الساحل الغربي وصعدة ونحو البيضاء ونهم وصرواح ويقترب من صنعاء"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأكد أن استخدام الجماعات الحوثية للصواريخ أرض أرض دليل على الخسائر الكبيرة التي تمنى بها.وحذر العقيد المالكي من أن وقوع الأسلحة الفتاكة مثل الصواريخ الباليستية بيد الجماعات الحوثية يعتبر تهديدا لدول المنطقة والعالم.وقال: "نتبادل المعلومات الاستخبارية مع دول غربية فيما يخص اكتشاف الصواريخ واستهدافها والقدرات الصاروخية للجماعات وتهريبها خاصة عبر ميناء الحديدة".وأشار المالكي إلى أن الجماعات الحوثية حاولت مرارا استهداف الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب.