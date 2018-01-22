أربع دول أوروبية بصدد الاعتراف بفلسطين





ومن المتوقع، أن تكون قضية الاعتراف بفلسطين كدولة في صميم الاجتماع، ومن المتوقع أن يطالب الرئيس عباس، الدول الأوروبية، أن تتبع الحكومة السويدية التي اعترفت منذ سنوات قليلة بدولة فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنتتجه دول أوروبية نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، كردة فعل رافضة لإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، الذي قوبل بردود فعل عربية ودولية رافضة ومن أبعاد القرار، باعتباره يدمر أي فرصة لحل الدولتين، ويقوّض أي جهود لتجديد المفاوضات للتوصل لما يسمى "اتفاق حل نهائي".وفي هذا السياق، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تعلن سلوفينيا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، خلال الأسابيع المقبلة، وأن ثلاثة دول أوروبية أخرى تدرس الخطوة ذاتها.وبحسب القناة، عقدت الحكومة السلوفينية، اجتماعاً لبحث إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحت قرار الحكومة السلوفينية، الضوء الأخضر للبرلمان، لاتخاذ القرار النهائي بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو الهيئة المخولة بالاعتراف ببلدان أخرى، وفق القانون المحلي.وأكدت مصادر القناة العاشرة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحاول تجنيد أعضاء من البرلمان السلوفيني لمعارضة هذا الإجراء، رغم أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن القرار سيمر وسوف تعترف سلوفينيا بفلسطين كدولة، وبحسب المصادر ذاتها فإن ثلاث دول أخرى على الأقل في الاتحاد الأوروبي، تدرس الخطوة ذاتها، وهي لوكسمبورغ وإيرلندا وبلجيكا.وكان وزير خارجية لوكسمبورغ، قد دعا قبل أيام، إلى تشكيل جسم أوروبي مكون من مجموعة دول تقوم بالاعتراف بدولة بفلسطين، وحاول إقناع فرنسا بتولي زمام المبادرة، وقد أطلع وزير الخارجية الإيرلندي، الذي زار إسرائيل مؤخراً، محاوريه في القدس، على أن إيرلندا تدرس بجدية الاعتراف بفلسطين كدولة.وأكد مسؤولون للقناة الإسرائيلية العاشرة، أن الحكومة البلجيكية تنظر بجدية في الاعتراف بفلسطين، ونقلت القناة عن مسؤول في الحكومة قوله: إن "الموقف الإسرائيلي هو أن الاعتراف بدولة فلسطينية، خارج إطار تسوية، يضر بفرص التوصل إلى السلام ويجعلها بعيدة المنال".في المقابل، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم، أن فرنسا تعمل في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتحسين وضع السلطة الفلسطينية في الاتحاد دون الاعتراف بها كدولة، ويقترح الفرنسيون أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية على غرار الاتفاق الذي وقع في الماضي مع إسرائيل.ومن المقرر، أن يصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى بروكسل، اليوم الاثنين، ويجتمع مع وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.