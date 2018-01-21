مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أنا المواطن الفلسطيني زهير خليل محمد فرحات، أبلغ من العمر 54 عاماً وأحمل هوية رقم 929221596، أسكن غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأنا متزوج وأعُيل أسرة مكونة من 6 أفراد، بينهم أختي المقعدة، وزوجتي التي تعاني من مرضي السكر والضغط، بالإضافة إلى أنني أعاني من وجود مسامير بلاتين بالقدمين جراء إصابتي بحادث سير وغير قادر على العمل.

أعاني من ظروف معيشية قاهرة جداً، وأسكن في منزل غير صالح للسكن على الإطلاق، وأرفق لسياتكم ولكافة الجهات المختصة صوراً لمنزلي الذي لا يصلح للسكن الإدمي، والذي نعاني داخله خلال فصلي الشتاء والصيف جراء دخول مياه الأمطار للمنزل في فصل الشتاء، ومن شدة الحرارة، والحشرات التي تدخل إلى المنزل في فصل الصيف.

لهذا ولأننا ندرك تماماً إهتمامكم العميق بشعبكم، وسعيكم المتواصل للتخفيق من معاناته، نناشد فيكم ضميركم الحي بالوقوف إلى جانبنا، والنظر بعين الإعتبار والرحمة والإنسانية لمناشدتنا هذه، والتكرم بمساعدتنا بما ترونهوا مناسباً وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكون لكم عوناً معيناً، وأن يقدركم على دعم وتعزيز صمود شعبكم الذي يقف خلفكم ويساندكم في مسيرتكم الوطنية.

للتواصل    0597358236


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