فلسطين تشارك بالاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي

رام الله - دنيا الوطن

شاركت دولة فلسطين اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2018، بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية، في الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت له الأمانة العامة للمنظمة لبحث التطورات الأخيرة حول إطلاق جماعات الحوثي صاروخاً باليستيّاً على مدينة الرياض وسبل مواجهة هذا التصعيد الخطير.



وترأس الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، وحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.



وترأس وفد دولة فلسطين تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، ومشاركة كل من السفير د. ماهر الكركي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، والسفير محمود الأسدي، القنصل العام لدولة فلسطين بجدة.



وفي كلمته أدان السفير تيسير جرادات المحاولة الاعتدائية التي تعرضا لها العاصمة الرياض، ومن قبلها مكة المكرمة، وجدد إدانة دولة فلسطين للإرهاب والعدوان، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعدوان والإرهاب من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من خمسين عاماً.



ودعا جرادات المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والشرعية الدولية إلى العمل على محاربة العنف وإدانته والتصدي له.



وأكّد على أنّ القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عبّاس تعلن تضامنها ومساندتها للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي الشقيق.