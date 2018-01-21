أبو سنينة يَبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية مشروع محطة المياه بالخليل

رام الله - دنيا الوطنبَحث رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة اليوم الأحد، مع مسؤول مشاريع المياه والصرف الصحي في حوض البحر المتوسط " فريد ريك موريل" ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية "كاترين بونو"، وبعثة الوكالة الفرنسية القادمة من باريس، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، جاء ذلك في دار البلدية، وبحضور مدير مشاريع سلطة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة المهندس سعدي علي وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات الإدارية.بدوره، رحب أبو سنينة بالوفد الضيف، مقدماً شرحاً عن أوضاع الخليل بشكل عام، مشيداً بجهود الوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة في مجال المياه والصرف الصحي، مؤكداً أن البلدية تعمل جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الوطن لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني، مثمناً موافقتهم على دعم عدة مشاريع أحدها مشروع بناء القدرات الذي سيُنفذ قريباً.وأشار أبو سنينة أن هناك تعاون حقيقي بين بلديتي الخليل ويطا لتنفيذ مشروع محطة المعالجة، متمنياً الشفاء العاجل لرئيس بلدية يطا الذي يرقد على سرير الشفاء.بدوره أوضح المهندس علي أن سلطة المياه تولي مشاريع محطات المعالجة أهمية كبيرة، وتتابع عن كثب مشروع محطة الخليل وستعمل على تذليل العقبات أمام هذا المشروع الحيوي والهام، مثنياً على الدور الكبير الذي تلعبه بلدية الخليل في سبيل إنجاح هذا المشروع وخروجه إلى حيز التنفيذ.من جانبها شكرت "بونو" بلدية الخليل على حسن الاستقبال، مؤكدةً أن العام الجاري "2018" سيكون عام تنفيذ المحطة، وأن طاقم الدعم الفني سيزور الخليل قريباً للبدء بالمشروع، موضحةً أن هذه الزيارة تأتي لتقييم المشاريع الجاري تنفيذها ولبحث مشاريع مستقبلية.