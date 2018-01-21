الشرطة تضبط أكثر من 62 كلغم مخدرات وتنجز 3128 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تضبط أكثر من 62 كلغم مخدرات وتنجز 3128 قضية الاسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة أكثر من 62 كلغم مخدرات وأنجزت 3128 قضية خلال الأسبوع الماضي .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 62140غرام مواد مخدرة ، 424 كيس من اكياس التغليف ،3 حبات حبوب مخدرة، 12  بذرة من بذور القنب بالإضافة الى 21 أدوات تعاطي.

وأضاف البيان أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3128 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 84 قضية ودورت 30 قضية أخرى، فيما انجز قسم التحقيق 391 قضية ودور 61 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 2653 قضية ودور 1907 قضية أخرى.

وسجلت أدارة المرور 175 حادث سير نتج عنها إصابة 130 شخص، وفحصت 5603 مركبة
وأنزلت عن الشارع 221 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 2210 مخالفة مرورية، و حجزت 159 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 55 مركبة غير قانونية.

وأشار البيان أن شرطة السياحة والأثار سجلت دخول 65845 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 24523 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 11 قضية ، وجاري متابعة 8 قضايا أخرى وضبطت 365 قطعة أثرية بالإضافة الى جهاز للكشف عن المعادن.

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