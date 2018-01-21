البرغوثي يشرح لوفد برلماني اسباني جرائم الاحتلال ونظام الابارتهايد

البرغوثي يشرح لوفد برلماني اسباني جرائم الاحتلال ونظام الابارتهايد
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا برلمانيا اسبانيا ضم ١٤ عضوا من جميع الأحزاب الاسبانية.

وقدم البرغوثي شرحا حول الأوضاع السياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والممارسات العنصرية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وفند البرغوثي الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ونظام الفصل والتمييز العنصري الأبرتهايد الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وبين البرغوثي الهجمة الاستيطانية التي تشنها اسرائيل وبناء الجدار ونظام الفصل والتمييز العنصري الأبرتهايد الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي.

وقال البرغوثي ان اسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتسعى الى تهجير الشعب الفلسطيني من خلال سياسة التهويد وهدم المنازل ومصادرة الاراضي.

وأكد البرغوثي، على أن اسرائيل لن ترتدع الا بالمقاومة الشعبية والتصدي لارهاب المستوطنين، وتوسيع حملة المقاطعة وفرض العقوبات عليها.

كما جرى مع نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب افريقيا.

وقال البرغوثي: "إن كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين اصبح شكلا من أشكال المقاومة وأن الشعب الفلسطيني الذي يرفض مخطط ترامب المنسق مع نتنياهو سيكافح بكل طاقته لنيل الحرية و الكرامة التي يستحقها بجدارة".

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