فيديو.. "ثوري فتح": رسالة الفلسطينيون وصلت للإدارة الأمريكية

فيديو.. "ثوري فتح": رسالة الفلسطينيون وصلت للإدارة الأمريكية
محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح: "إن إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لمدينة "رام الله" كما كان مقرر يعني أن الرسالة وصلت إلى الإدارة الأمريكية بأن "بنس" غير مُرحب به في الأراضي الفلسطينية نتيجة السياسات الأمريكية"، مؤكدا أن هناك برنامج تصاعدي فلسطيني تجاه التعبير أكثر عن هذا الرفض أو الغضب.

وأضاف اللحام: "إن البرامج التصاعدي الفلسطيني يشمل عدد خطوات من بينها الوقفات الرمزية اليوم أمام "كنيسة المهد" لما لها من رمزية كبيرة"، بحسب ما جاء على فضائية (الغد) .

وشدد اللحام على أن هناك حالة من الغضب والاحتقان في الشارع الفلسطيني على الإدارة الإمريكية في مساندتها للاحتلال الذي يمعن في إذاء الفلسطينيين وبرمزية القدس وما تمثله للفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية والمسيحية والإرث الإنساني العالمي، مؤكدا أن محاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جعل القدس عاصمة للاحتلال هو أمر مرفوض جماهيرياً وسياسياً.


 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن النائب عبد الرازق بعد ساعات من اعتقاله

الاحتلال يفرج عن النائب عبد الرازق بعد ساعات من اعتقاله

الرئيس عباس سيطالب دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

الرئيس عباس سيطالب دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

تحرك &#34;فلسطيني أردني دولي&#34; لإنقاذ ميزانية (أونروا)

تحرك "فلسطيني أردني دولي" لإنقاذ ميزانية (أونروا)

إسرائيل لا تنوي إحالة حارس سفارتها في عمان إلى القضاء

إسرائيل لا تنوي إحالة حارس سفارتها في عمان إلى القضاء

البرغوثي يعبر عن تقديره لحكومة السويد لدعمها (أونروا)

البرغوثي يعبر عن تقديره لحكومة السويد لدعمها (أونروا)

الاحتلال يُكثّف من تواجده العسكري في جنين

الاحتلال يُكثّف من تواجده العسكري في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن النائب عبد الرازق بعد ساعات من اعتقاله

الاحتلال يفرج عن النائب عبد الرازق بعد ساعات من اعتقاله

البرغوثي يعبر عن تقديره لحكومة السويد لدعمها (أونروا)

البرغوثي يعبر عن تقديره لحكومة السويد لدعمها (أونروا)

الاحتلال يُكثّف من تواجده العسكري في جنين

الاحتلال يُكثّف من تواجده العسكري في جنين

إصابة مواطنة بالرصاص والشرطة تقبض على المشتبه به برام الله

إصابة مواطنة بالرصاص والشرطة تقبض على المشتبه به برام الله

عربي

1.5 مليار دولار مساعدة من التحالف العربي لليمن

1.5 مليار دولار مساعدة من التحالف العربي لليمن

لمناقشة نتائج مؤتمر الازهر..محمد بن زايد يتلقى اتصالا من شيخ الأزهر

لمناقشة نتائج مؤتمر الازهر..محمد بن زايد يتلقى اتصالا من شيخ الأزهر

المتحدث باسم التحالف: قوات الشرعية تقترب من صنعاء

المتحدث باسم التحالف: قوات الشرعية تقترب من صنعاء

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

منوعات

صورة نجوم بوليود مع نتنياهو تؤذي مشاعر الكثيرين

صورة نجوم بوليود مع نتنياهو تؤذي مشاعر الكثيرين

مي عزالدين تشتكي لجمهورها مرضها الغريب وحرارتها المرتفعة

مي عزالدين تشتكي لجمهورها مرضها الغريب وحرارتها المرتفعة

هل تعمدت يارا نعوم إهانة الجمهور بهذه الصورة التي اعتذرت عنها؟

هل تعمدت يارا نعوم إهانة الجمهور بهذه الصورة التي اعتذرت عنها؟

نجمة إغراء الثمانينات لا زالت تحتفظ بجمالها الساحر في الستين

نجمة إغراء الثمانينات لا زالت تحتفظ بجمالها الساحر في الستين