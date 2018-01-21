فيديو.. "ثوري فتح": رسالة الفلسطينيون وصلت للإدارة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنقال محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح: "إن إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لمدينة "رام الله" كما كان مقرر يعني أن الرسالة وصلت إلى الإدارة الأمريكية بأن "بنس" غير مُرحب به في الأراضي الفلسطينية نتيجة السياسات الأمريكية"، مؤكدا أن هناك برنامج تصاعدي فلسطيني تجاه التعبير أكثر عن هذا الرفض أو الغضب.وأضاف اللحام: "إن البرامج التصاعدي الفلسطيني يشمل عدد خطوات من بينها الوقفات الرمزية اليوم أمام "كنيسة المهد" لما لها من رمزية كبيرة"، بحسب ما جاء على فضائية (الغد) .وشدد اللحام على أن هناك حالة من الغضب والاحتقان في الشارع الفلسطيني على الإدارة الإمريكية في مساندتها للاحتلال الذي يمعن في إذاء الفلسطينيين وبرمزية القدس وما تمثله للفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية والمسيحية والإرث الإنساني العالمي، مؤكدا أن محاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جعل القدس عاصمة للاحتلال هو أمر مرفوض جماهيرياً وسياسياً.