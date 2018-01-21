ريفلين: الوضع بغزة ينهار ولن نسمح بتحميلنا المسؤولية عن ذلك

رام الله - دنيا الوطن

أكد رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تسمح بأن يتم تحميلها المسؤولية عن الوضع الإنساني والحياتي المتأزم في قطاع غزة.



وأشار ريفلين خلال زيارة تفقدية لحدود قطاع غزة، إلى أن غزة تنهار اقتصاديًا، وغالبية السكان يمرون بأزمة اقتصادية كبيرة وحياتهم معرضة للتلوث وانتشار الأمراض، محملاً حركة حماس المسؤولية عما يجري ومنع إعمار القطاع، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وادعى، أن إسرائيل الجهة الوحيدة التي تدخل احتياجات سكان القطاع، وأنها ترى في حماس المسؤولة عن الوضع الحياتي هناك.



وأكد خلال لقائه برؤساء الأمن في المستوطنات المحاذية للقطاع، أنه لن يهدأ بال لإسرائيل، حتى يتم الانتهاء من بناء الجدار الجديد.