فيديو: نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى إسرائيل

فيديو: نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى إسرائيل
مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
وصل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مساء اليوم الأحد، إلى إسرائيل، في إطار جولة شرق أوسطية، شملت مصر والأردن.

وكان في استقبال بينس، ياريف ليفين وزير السياحة الإسرائيلي، في مطار بن غوريون في تل أبيب، دون أن يدلي بأي تصريح للصحفيين قبل التوجه إلى القدس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتعتبر جولة بنس في المنطقة هي الأرفع لمسؤول أمريكي منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في الـ 6 من كانون الأول/ ديسمبر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووعده بالبدء بنقل مبنى سفارة بلاده إلى القدس.

فيديو : لدى وصول مايك بنس الى اسرائيل

 

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