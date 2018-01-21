بيسكوف ينفي وجود تحضيرات لعقد لقاء بين بوتين وترامب

بيسكوف ينفي وجود تحضيرات لعقد لقاء بين بوتين وترامب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، وجود أية تحضيرات في الوقت الراهن لعقد لقاء جديد منفصل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وقال: "إن لدى الرئيسين بوتين وترامب فرص اللقاء بشكل أو بآخر على هامش الفعاليات الدولية المختلفة، وذكر أن هذه الفرصة ستظهر على الأغلب في النصف الثاني من العام الجاري"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح ممثل الكرملين على أن الجانب الروسي كان مستعداً لعقد لقاء منفصل كامل بين الزعيمين على هامش قمة (آبيك) في فيتنام في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال: "كان هناك رغبة وضرورة لعقد لقاء بين الجانبين لأن حالة العلاقات الثنائية، تتطلب عقد لقاءات قمة، هذه اللقاءات لمصلحة الدولتين، ولمصلحة الاستقرار العالمي والأمن الدولي".

وذّكر بيسكوف بقول بوتين: إن موسكو مستعدة للسير في العلاقات الثنائية قدماً بالقدر الذي تكون أمريكا نفسها مستعدة له، مشدداً على عدم وجود رد فعل مماثل من الجانب الأمريكي.

فيديو ارشيفي: لقاء سابق بين بوتين وترامب


 

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