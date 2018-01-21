مصرع 12 شخصاً بانفجار لغم غربي أفغانستان

مصرع 12 شخصاً بانفجار لغم غربي أفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 12 مدنياً على الأقل مصرعهم اليوم الأحد، جراء انفجار لغم في ولاية هراة غربي أفغانستان، حسبما أفاد عبد الأحد ولي زاد المتحدث باسم شرطة الولاية.

ونقلت قناة (tolonews) الأفغانية، عن ولي زاد، قوله: "الأعداء والمسلحون، وضعوا لغماً على الطريق في منطقة غولران، سعياً منهم لقتل السكان.. وقع الانفجار عند منتصف النهار تقريباً، وقتل 12 شخصاً وجرح آخر".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية، أن القتلى "عمال كانوا يستقلون حافلة متجهة إلى مدينة غولران"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولم تعلن أي جهة من الجماعات المتطرفة الناشطة في المنطقة مسؤوليتها عن التفجير.

وشهدت مواقع المسلحين في الولايات الأفغانية الشرقية والجنوبية، وكذلك شمالي البلاد مؤخراً تعزيزات كبيرة، وأعلن قادة ميدانيون وأعضاء الجماعات المسلحة ولاءهم لتنظيم الدولة.

فيديو أرشيفي: مقتل 10 فتيات في انفجار لغم بشرق أفغانستان

 

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