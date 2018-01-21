أبرز 10 تصرفات "خرقاء" لترامب بعامه الرئاسي الأول

فيديو: موقف محرج بين ترامب وزوجته

فيديو: ترامب يرفض مصافحة ميركل

رام الله - دنيا الوطنشهدت السنة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض على العديد من المواقف المحرجة له ولضيوفه، بالإضافة إلى المشاهد الغريبة التي وصفها البعض أنها "خرقاء"، نعرض هنا 10 منها.ترامب وفريدريك دوغلاسأشار ترامب إلى أن فريدريك دوغلاس، أحد دعاة الانعتاق من العبودية، لا يزال حيا يرزق، قائلاً: إن "دوغلاس مثال حي للشخص الذي قام بعمل رائع، إن شهرته تزداد يوماً بعد يوم، أنا ألاحظ ذلك".ترامب وميركلرفض ترامب مصافحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها للبيت الأبيض في آذار/ مارس الماضي، حتى عندما دعاه الصحفيون لذلك، تجاهل الأمر، وكأن ميركل لا تجلس بجواره.ترامب وزوجتهأبعدت السيدة الأولى ميلانيا ترامب يد زوجها في أكثر من مناسبة بينما كان يمدها إليها، وبدا ذلك واضحاً خلال رفضها الإمساك بيده، بينما كانا يهبطان سلم الطائرة في تل أبيب في أيار/ مايو الماضي.ترامب يدفع مسؤولاًدفع ترامب رئيس وزراء مونتينيغرو بعنف واضح خلال اجتماع لحلف شمال الأطلس في بروكسل في أيار/ مايو الماضي، بعدها أخذ الرئيس الأميركي يرتب هندامه، وكأن شيئاً لم يحدث.ترامب ورئيس وزراء الهندفاجأ رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ترامب بعناق قوي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرجلين في حديقة الورود بالبيت الأبيض في حزيران/ يونيو، ما دفع الرئيس الأميركي إلى الإعراب عن استغرابه.ترامب يغازل زوجة ماكرون"هيئتك جميلة جداً"، هكذا وصف ترامب سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، أثناء زيارته الرسمية لفرنسا، الأمر الذي اعتبره كثيرون بأنه "إيحاء غير لائق".ترامب وزوجته مجدداًصافح ترامب زوجته ميلانيا بشكل رسمي جداً، بعد أن قدمته للجنود والضباط في قاعدة أندروز بولاية ماريلاند في أيلول/ سبتمبر الماضي، وقد لاقى هذا الأمر استهجاناً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي.ترامب والإعصاروجه كثيرون انتقادات لاذعة لترامب بعد أن ظهر وهو يقذف مناشف ورقية للفارين من إعصار ضرب بورتوريكو في أيلول/ سبتمبر الماضي، فقد بدا الرئيس الأميركي للكثيرين، وكأنه يستخف بمعاناة الفارين من الكارثة.ترامب والأطفالتفوه ترامب بكلام غريب، وهو يوزع الحلوى بمناسبة الهالوين على الأطفال في البيت الأبيض في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قائلاً: "إنهم أطفال، ليس لديهم أي مشكلات في الوزن"، منتقداً في الوقت ذاته الصحفيين في المكان.ترامب يشرب الماءأوقف ترامب خطاباً مطولاً له من أجل شرب الماء، ولم يكن هذا الأمر غريباً، لكن الغريب هو أنه أمسك الزجاجة بكلتا يديه، بالضبط كما يمسكها الأطفال، مشهد كان محط سخرية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.