الشعبية تنفي مشاركتها في تشكيل أي حكومة مع "حماس ودحلان"

الشعبية تنفي مشاركتها في تشكيل أي حكومة مع "حماس ودحلان"
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، ما تناقلته وسائل إعلام غير رسمية، عما أسمته "تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن وفاق
فصائلي، يضم حركة حماس والجبهة وفصيل مكون من أنصار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان"، واصفاً هذه الأخبار بالفبركة الإعلامية، والترهات الفارغة، والتي لا يجب أن تنطلي على أحد.

وأكد مزهر، أن الجبهة التي رفضت وما زالت على الدوام المشاركة في أي حكومة فلسطينية منذ تأسيس السلطة، لن تشارك على الإطلاق في أي تشكيلات أو اصطفافات، تساهم في تعميق الانقسام، وتحاول وضع عراقيل على خطوات إنجاز المصالحة.

وشدد مزهر على أن تحقيق الوحدة الوطنية، والمضي قدماً في إنجاز المصالحة الوطنية، ومواجهة مخططات تصفية قضيتنا، وكل محاولات عرقلة المصالحة وتعطيلها، واستمرار الدفاع عن حقوق الجماهير ومطالبها العادلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، هو هدف ثابت تسعى الجبهة الشعبية لتحقيقه، وبجانبها كل الوطنيين المخلصين، ولن تتخلى عنه.

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