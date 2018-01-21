بنس: اتفقت مع ملك الأردن على أننا مختلفان

بنس: اتفقت مع ملك الأردن على أننا مختلفان
العاهل الاردني الملك عبد الله مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أكد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أنه والملك الأردني عبد الله الثاني "اتفقا على أنهما مختلفان" بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسبما نقلت وكالة (رويترز) عن بنس.

وأعرب ملك الأردن عبد الله الثاني عن مخاوفه، بشأن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال: "إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وشدد الملك الأردني في تصريحات، أدلى بها خلال محادثاته مع نائب الرئيس الأميركي بنس اليوم الأحد، في عمان على ضرورة أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

ووصل بنس مساء أمس السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان، وهي المحطة الثانية في جولته الشرق الأوسطية، قادماً من القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويخيم على جولة نائب الرئيس الأميركي، قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكانت مقررة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت في ظل الغضب، الذي أثاره قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء العديد من الاجتماعات المقررة.

ومن المقرر، أن يلقي بنس خطاباً في الكنيست، غداً، والذي يتوقع أن يقاطعه نواب القائمة المشتركة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي: "بنس صديق كبير وحقيقي لدولة إسرائيل وسنرحب به"، مضيفاً: "أتطلع كثيراً إلى المحادثات التي سنجريها".

وتطرق نتنياهو إلى عزم نواب القائمة المشتركة مقاطعة خطاب بنس في الكنيست، معتبراً أن مقاطعة كهذه أو حتى مقاطعة كلامه هو عار، سنكون جميعاً هناك، وسنكن لنائب الرئيس بنس الاحترام الكبير الذي يستحقه، على حد زعمه.

ولن يزور نائب الرئيس الأميركي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذلك في أعقاب إعلان السلطة الفلسطينية رفضها استقباله في أعقاب إعلان ترامب بخصوص القدس.

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