الكنيست يصادق على مشاريع قوانين بشأن جثث الشهداء والعمال الفلسطينيين

الكنيست يصادق على مشاريع قوانين بشأن جثث الشهداء والعمال الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في (الكنيست) اليوم الأحد، على مشاريع قوانين جديدة تتعلق باحتجاز جثامين الشهداء، وفرض عقوبات بشأن العمال الفلسطينيين الذين يدخلون بدون تصاريح.

وسيتم نقل هذه القوانين إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها في وقت لاحق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لإقرارها بالقراءة التمهيدية والأولى والثانية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ اللجنة الوزارية صوتت لصالح مشروع قانون ينص على منح "قائد المنطقة" إمكانية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عوائلهم حتى يتم ضمان تشييعهم دون "اضطرابات" يتم خلالها التحريض على "العنف والإرهاب".

وأشارت إلى أن هذا المشروع تقدّم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ووزيرة القضاء إيليت شاكيد في أعقاب عدم قدرة الشرطة على احتجاز ووضع شروط على جنازات شهداء عائلة جبارين في أم الفحم، الذين نفذوا في يوليو/ تموز الماضي عملية في المسجد الأقصى.

كما أقرّت اللجنة تعديلات على مشروع قانون دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بحيث يمكن فرض عقوبات صارمة على كل من ينقل أو يشغّل عمالًا بدون تصاريح، وفرض غرامات ماليّة، وسحب رخص واحتجاز مركبات كل من يخالف ذلك.

ويسمح القانون المعدل الحق لسائقي السيارات العمومية، طلب وثائق من الركاب، تثبت دخولهم إلى إسرائيل طبقًا للقانون.

وأكد أردان، أنّه يسعى من خلال ذلك تشديد العقوبات للحدّ من وصول الفلسطينيين، الذين لا يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل.

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