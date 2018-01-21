محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من اتحاد البنوك التعاونية الإيطالية

رام الله - دنيا الوطن

التقى محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد، وفداً من اتحاد البنوك التعاونية الإيطالية، ضم كلاً رئيس الاتحاد السيد هاينر نيكولوسي، ونائبه السيد السيدجورجيو ميريغو، بحضور مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي د.رياض أبو شحادة، ومدير دائرة انضباط السوق السيد علي فرعون، ومدير دائرة العلاقات العامة والاتصال السيدة ايرين سعادة، ومدير مكتب المحافظ السيدة رولى معلوف.



وناقش اللقاء فكرة إنشاء بنوك تعاونية في فلسطين على غرار التجربة الإيطالية في إنشاء بنوك ومؤسسات تعاونية تهدف لمحاربة الفقر ودعم المشاريع المستدامة وتعمل على تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.



وأوضح المحافظ خلال اللقاء أن سلطة النقد وبالتعاون مع الحكومة الإيطالية تعمل على إعداد دراسة عن حاجة السوق الفلسطيني لبنوك تعاونية متخصصة، تغطي وتعزز مختلف أشكال النشاط الاقتصادي، وذلك بناءً على تجربة إيطاليا الناجحة في إنشاء البنوك التعاونية، مشيراً إلى أن سلطة النقد عملت مؤخراً على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تتقاطع أهدافها مع مبدأ البنوك التعاونية، بتعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد.



وأطلع المحافظ الوفد الإيطالي على جهود سلطة النقد في تطوير عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني والمحافظة على متانته وتحقيق الاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتقدم بالشكر للحكومة الإيطالية على دعمها المستمر لدولة فلسطين في كافة المجالات، سيما دعم القطاع المصرفي.



من جانبه أشاد الوفد الإيطالي، بالتطور اللافت لسلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يساعد على نقل التجربة الإيطالية في إنشاء بنوك تعاونية فلسطينية تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الفلسطينية.