اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) تبحث بعمان سبل مواجهة الأزمة المالية

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، زكريا الأغا: إن اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) ستبحث خلال اجتماعها في الأردن اليوم، الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة الدولية في ظل تقليص الدعم الأمريكي لها.



وأوضح الأغا، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن الاجتماع سيخلص إلى توصيات يتم رفعها للأمين العام للأمم المتحدة، بغية التحرك في ضوئها من أجل ضمان إيجاد ميزانية كافية ودائمة لـ (أونروا).