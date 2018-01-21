سينطلق بالضفة الغربية الثلاثاء.. متى سيدخل الـ (3G) قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سليمان الزهيري، أن كافة المعدات اللازمة لإطلاق نظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (3G) في قطاع غزة موجودة، لافتاً إلى أن الوزارة بانتظار موافقة إسرائيلية لإدخالها إلى القطاع.



وأضاف الزهيري، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية: "نحن نعمل بتوجيه من الحكومة على حشد ضغط على إسرائيل للموافقة على السماح لنا بالعمل في قطاع غزة".



وأشار إلى أن العمل سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل بنظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (3G) في الضفة الغربية المحتلة، بعد رفض إسرائيل مطالبات فلسطينية بذلك طيلة 12 عامًا.



ولن تشمل هذه الخدمة قطاع غزة، بسبب عدم سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإدخال المعدّات اللازمة إلى القطاع، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.



وأوضح الزهيري، أن كافة الأمور جاهزة وتركنا لشركات الهواتف النقالة اختيار الوقت الملائم، والذي أعلنوا أنه سيكون صباح الثلاثاء.



وتخوض السلطة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، بشأن السماح لها بإطلاق هذه الخدمة.



وأضاف: "صحيح أننا سنطلق هذه الخدمة، وهو بحدّ ذاته إنجاز كبير، غير أننا ننطلق بعد تأخر دام 12 عامًا، ويوم الثلاثاء ستبدأ الشركات تشغيل النظام رسميًا، إلا إذا حدثت ظروف خارجة عن إرادتنا".



الزهيري، أوضح أن شركة الاتصالات العالمية "اريكسون" التي تتولى عملية إدارة الاتصالات بين شركات الهواتف النقالة، جاهزة للسماح للشركات الفلسطينية ببدء العمل.



واعتبر الزهيري، أنّ من ضمن الفوائد التي ستقدمها خدمة "جي3" للاقتصاد الفلسطيني، أنها سترفع الدخل القومي بما نسبته 2-3%.