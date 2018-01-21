سينطلق بالضفة الغربية الثلاثاء.. متى سيدخل الـ (3G) قطاع غزة

سينطلق بالضفة الغربية الثلاثاء.. متى سيدخل الـ (3G) قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سليمان الزهيري، أن كافة المعدات اللازمة لإطلاق نظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (3G) في قطاع غزة موجودة، لافتاً إلى أن الوزارة بانتظار موافقة إسرائيلية لإدخالها إلى القطاع.

وأضاف الزهيري، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية: "نحن نعمل بتوجيه من الحكومة على حشد ضغط على إسرائيل للموافقة على السماح لنا بالعمل في قطاع غزة".

وأشار إلى أن العمل سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل بنظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (3G) في الضفة الغربية المحتلة، بعد رفض إسرائيل مطالبات فلسطينية بذلك طيلة 12 عامًا.

ولن تشمل هذه الخدمة قطاع غزة، بسبب عدم سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإدخال المعدّات اللازمة إلى القطاع، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.

وأوضح الزهيري، أن كافة الأمور جاهزة وتركنا لشركات الهواتف النقالة اختيار الوقت الملائم، والذي أعلنوا أنه سيكون صباح الثلاثاء.

وتخوض السلطة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، بشأن السماح لها بإطلاق هذه الخدمة.

وأضاف: "صحيح أننا سنطلق هذه الخدمة، وهو بحدّ ذاته إنجاز كبير، غير أننا ننطلق بعد تأخر دام 12 عامًا، ويوم الثلاثاء ستبدأ الشركات تشغيل النظام رسميًا، إلا إذا حدثت ظروف خارجة عن إرادتنا".

الزهيري، أوضح أن شركة الاتصالات العالمية "اريكسون" التي تتولى عملية إدارة الاتصالات بين شركات الهواتف النقالة، جاهزة للسماح للشركات الفلسطينية ببدء العمل.

واعتبر الزهيري، أنّ من ضمن الفوائد التي ستقدمها خدمة "جي3" للاقتصاد الفلسطيني، أنها سترفع الدخل القومي بما نسبته 2-3%.

أخبار ذات صلة

مجدلاني ينفي لـ&#34;دنيا الوطن&#34; استعداد الرئيس قبول الوساطة الأمريكية مجدداً

مجدلاني ينفي لـ"دنيا الوطن" استعداد الرئيس قبول الوساطة الأمريكية مجدداً

الأغا: العجز المالي لـ(الأونروا) مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

الأغا: العجز المالي لـ(الأونروا) مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

ريفلين: الوضع بغزة ينهار ولن نسمح بتحميلنا المسؤولية عن ذلك

ريفلين: الوضع بغزة ينهار ولن نسمح بتحميلنا المسؤولية عن ذلك

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاغا:تكرار العجز المالي لوكالة الغوث مرده أسباب سياسية وليست مالية

الاغا:تكرار العجز المالي لوكالة الغوث مرده أسباب سياسية وليست مالية

شركة حضارة تطلق حملتها الجديدة &#34;السنة من أولها خير..سرعة وسعر غير&#34;

شركة حضارة تطلق حملتها الجديدة "السنة من أولها خير..سرعة وسعر غير"

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الأغا: العجز المالي لـ(الأونروا) مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

الأغا: العجز المالي لـ(الأونروا) مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاغا:تكرار العجز المالي لوكالة الغوث مرده أسباب سياسية وليست مالية

الاغا:تكرار العجز المالي لوكالة الغوث مرده أسباب سياسية وليست مالية

شركة حضارة تطلق حملتها الجديدة &#34;السنة من أولها خير..سرعة وسعر غير&#34;

شركة حضارة تطلق حملتها الجديدة "السنة من أولها خير..سرعة وسعر غير"

عربي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي &#34;عبدالعزيز التويجري&#34;

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي "عبدالعزيز التويجري"

منوعات

تغريدة محذوفة من غادة عبدالرازق لـ&#34;مي&#34;.. هل خافت على مشاعرها؟

تغريدة محذوفة من غادة عبدالرازق لـ"مي".. هل خافت على مشاعرها؟

قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني

قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني

مسلسل &#34;الكهف&#34; يخترق حُرمة الميت .. وهذا رد فعل الرقابة

مسلسل "الكهف" يخترق حُرمة الميت .. وهذا رد فعل الرقابة

الحالة الخامسة خلال أشهر.. وفاة نجمة أفلام للكبار في ظروف غامضة

الحالة الخامسة خلال أشهر.. وفاة نجمة أفلام للكبار في ظروف غامضة