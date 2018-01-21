مصرع طفل غرقاً جنوب مدينة جنين

رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل من قرية مركة جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية، مساء الأحد، مصرعه جراء سقوطه في بركة مياه بساحة منزل أسرته.



وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن الطفل الياس ظافر حسن موسى ثلاثة أعوام، وصل طوارئ مستشفى جنين الحكومي متوفياً، جراء سقوطه في بركة ماء حسب ما أفاد الأهل.



وأضاف ارزيقات، أن قوة من إدارة المباحث العامة والتحقيق تحركت إلى المكان، وبعد الكشف على الجثة من قبل وكيل النيابة والطبيب الشرعي، تقرر تسليمها إلى ذويها لدفنها حسب الأصول.