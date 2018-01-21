تعليمات رئاسية بعلاج مواطنة من غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أن الرئيس محمود عباس، أصدر تعليماته لوزير الصحة جواد عواد لعلاج مواطنة من غزة، تعاني من تليف رئوي.



وقال الهباش، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إنه بناء على تعليمات الرئيس عباس، تابع الموضوع مع وزير الصحة، الذي بدوره، أعطى تعليمات فورية لعمل اللازم لعلاج المواطنة حنان عبد الله الحوراني (55 عاماً) في الخارج.



وأوضح، أن وزارة الصحة على تواصل مع عائلتها للمتابعة، وتسهيل سفرها للخارج.