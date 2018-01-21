أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن 470 أكاديميا إسرائيليا، من أعضاء السلك الأكاديمي في الجامعات والكليات، وقعوا أمس، على عريضة تطالب بوقف طرد طالبي اللجوء من أريتريا والسودان. ودعت العريضة، التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة والوزراء والنواب ورئيس الدولة، "إلى تغيير قرار الحكومة ووقف الطرد القسري لطالبي اللجوء من إسرائيل".



وقالوا: "من واجبنا أن نتذكر بأننا تعرضنا للاضطهاد واللجوء، ويجب علينا أن نستقبل بالترحيب والدفء طالبي اللجوء الذين هربوا من مواطنهم لإنقاذ أرواحهم وأرواح أقاربهم".



وقال الأكاديميون في رسالتهم "إن تاريخ شعبنا يلزم دولة إسرائيل بأن تكون نموذجا في معالجة الأطفال والكبار الذين يلتمسون اللجوء من التطهير العرقي والاضطهاد والعنف السياسي والاتجار بالبشر والاغتصاب والتعذيب".



وأضافوا أن "دولة إسرائيل وقوية بما فيه الكفاية لتوفير المأوى المؤقت والمأوى لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء من شرق إفريقيا، إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بحرية وأمان".



ووفقا للأكاديميين، يجب على إسرائيل أن تنظر في طلبات اللجوء المقدمة إليها "بشكل عادل ورحوم"، ويجب ألا تطرد قسرا طالبي اللجوء أو تعتقلهم، وأن تمتنع عن إيذائهم اقتصاديا.