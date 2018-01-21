أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن 470 أكاديميا إسرائيليا، من أعضاء السلك الأكاديمي في الجامعات والكليات، وقعوا أمس، على عريضة تطالب بوقف طرد طالبي اللجوء من أريتريا والسودان. ودعت العريضة، التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة والوزراء والنواب ورئيس الدولة، "إلى تغيير قرار الحكومة ووقف الطرد القسري لطالبي اللجوء من إسرائيل".

 وقالوا: "من واجبنا أن نتذكر بأننا تعرضنا للاضطهاد واللجوء، ويجب علينا أن نستقبل بالترحيب والدفء طالبي اللجوء الذين هربوا من مواطنهم لإنقاذ أرواحهم وأرواح أقاربهم".

وقال الأكاديميون في رسالتهم "إن تاريخ شعبنا يلزم دولة إسرائيل بأن تكون نموذجا في معالجة الأطفال والكبار الذين يلتمسون اللجوء من التطهير العرقي والاضطهاد والعنف السياسي والاتجار بالبشر والاغتصاب والتعذيب".

وأضافوا أن "دولة إسرائيل وقوية بما فيه الكفاية لتوفير المأوى المؤقت والمأوى لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء من شرق إفريقيا، إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بحرية وأمان".

 ووفقا للأكاديميين، يجب على إسرائيل أن تنظر في طلبات اللجوء المقدمة إليها "بشكل عادل ورحوم"، ويجب ألا تطرد قسرا طالبي اللجوء أو تعتقلهم، وأن تمتنع عن إيذائهم اقتصاديا.

أخبار ذات صلة

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

بنس: اتفقت مع ملك الأردن على أننا مختلفان

بنس: اتفقت مع ملك الأردن على أننا مختلفان

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي &#34;عبدالعزيز التويجري&#34;

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي "عبدالعزيز التويجري"

الجيش الإسرائيلي ينشر وحدة خاصة الحدود مع مصر.. وهذه مهامها

الجيش الإسرائيلي ينشر وحدة خاصة الحدود مع مصر.. وهذه مهامها

رئيس الوزراء التركي: عملية غصن الزيتون بسوريا ستتم على أربع مراحل

رئيس الوزراء التركي: عملية غصن الزيتون بسوريا ستتم على أربع مراحل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو.. &#34;ثوري فتح&#34;: رسالة الفلسطينيون وصلت للإدارة الأمريكية

فيديو.. "ثوري فتح": رسالة الفلسطينيون وصلت للإدارة الأمريكية

الأغا: العجز المالي لـ(الأونروا) مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

الأغا: العجز المالي لـ(الأونروا) مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاغا:تكرار العجز المالي لوكالة الغوث مرده أسباب سياسية وليست مالية

الاغا:تكرار العجز المالي لوكالة الغوث مرده أسباب سياسية وليست مالية

عربي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي &#34;عبدالعزيز التويجري&#34;

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي "عبدالعزيز التويجري"

منوعات

تغريدة محذوفة من غادة عبدالرازق لـ&#34;مي&#34;.. هل خافت على مشاعرها؟

تغريدة محذوفة من غادة عبدالرازق لـ"مي".. هل خافت على مشاعرها؟

قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني

قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني

مسلسل &#34;الكهف&#34; يخترق حُرمة الميت .. وهذا رد فعل الرقابة

مسلسل "الكهف" يخترق حُرمة الميت .. وهذا رد فعل الرقابة

الحالة الخامسة خلال أشهر.. وفاة نجمة أفلام للكبار في ظروف غامضة

الحالة الخامسة خلال أشهر.. وفاة نجمة أفلام للكبار في ظروف غامضة