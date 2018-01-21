التربية: إضراب الثلاثاء يستثني قطاع التعليم حتى الساعة 12

التربية: إضراب الثلاثاء يستثني قطاع التعليم حتى الساعة 12
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، أن الإضراب الذي دعت له فصائل العمل الوطني، وعلى رأسها حركة فتح يوم الثلاثاء المقبل، سيستثني قطاع التعليم حتى الساعة 12 ظهراً.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسرة التربوية تقف دائماً سداً منيعاً أمام السياسات الصهيوأمريكية الهادفة لضرب القضية الفلسطينية، وأن قطاع التعليم سيشارك في الفعاليات بعد الساعة الثانية عشرة، وذلك حفاظاً على انتظام العملية التعليمية، خاصةً في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وبناءً عليه تؤكد الوزارة أن الدوام سينتظم في كافة المؤسسات التعليمية حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

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