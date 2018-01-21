صور: موظفو "ديوان الرئاسة" يطالبون بوقف التقاعد المبكر





خاص دنيا الوطنطالب عدد من الموظفين العموميين، الذين عملوا في ديوان الرئاسة بقطاع غزة، الرئيس محمود عباس، بإنهاء قرار تقاعدهم المبكر المُتخذ منذ فترة.وكان الرئيس عباس، قد أصدر قرارًا بإحالة جميع موظفي مكتب الرئيس في قطاع غزة، في كتاب موجّه بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وعمل معظم أولئك الموظفين، في بدايات السلطة الفلسطينية، حيث جاؤوا بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما كان مكتبه الرئيسي (المنتدى) غرب مدينة غزة، مقراً لديوان الرئاسة.ودعا الموظفون في رسالة بعثوا بها إلى الرئيس، ونشروها عبر موقع "دنيا الوطن" للتراجع عن قرار التقاعد المبكر الذي طالهم، حيث أكدوا أنه قرار مجحف للموظفين ولأسرهم.وأضاف بيان الموظفين: نحيط سيادتكم علمًا بأننا نحن موظفو ديوان الرئاسة المدنيين، كنا وما زلنا الأوفياء والمخلصين والملتزمين لنهج الرئيس الراحل الرمز ياسر عرفات ولشرعيتكم سيادة الرئيس طوال فترة عملنا، وتحملنا مآسي وأعباء الانقسام المرير في قطاع غزة.وذكر البيان موجهًا حديثه للرئيس، نود إطلاع سيادتكم على تداعيات قرار التقاعد المبكر الصادر من طرفكم، فلا يخفى على سيادتكم سوء أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن أصبحت عوائلنا ممتدة وكبيرة العدد، وأصبحت احتياجات أبنائنا الذين شارفوا على مرحلة المدارس والجامعات والزواج كبيرة جدًا، خصوصًا أننا نحن المعيلون الوحيدون لهم، فأوضاع غزة وحالة البطالة، جعلت أولادنا من خريجي الجامعات في صفوف البطالة، وجدير بالذكر، أن هناك نسبة من الموظفين لديهم التزامات بنكية (قروض بنكية- تأمين ومعاشات- مؤسسات أخرى)، إضافة إلى أجرة بيوت من أجل السكن، ناهيكم عن الديون الشهرية للمحلات التجارية والأسواق ورسوم المدارس والجامعات".وتابع الموظفون: سيادة الرئيس، سنبقى أبناءك المخلصين دومًا، وسنكون بجانبكم ضد المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية العادلة، وللنيل من شخصكم الكريم، نتيجة مواقفكم العظيمة تجاه الثوابت الفلسطينية التي أبيتم إلا أن تحافظوا عليها، وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين الأبدية.ونرفق لكم عينة من الحسابات البنكية لموظفي الرئاسة المُحالين للتقاعد.