الجيش الإسرائيلي ينشر وحدة خاصة الحدود مع مصر.. وهذه مهامها

رام الله - دنيا الوطن

أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، قوة احتياط خاصة كفريق نخبة من سكان منطقة نيتسانا المجاورة للحدود مع مصر للتعامل مع أي هجوم طارئ من قبل تنظيم الدولة على الحدود.



ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فإن تعزيز قوة تنظيم الدولة مؤخراً في سيناء أصبح يشكل إزعاجاً لقوات الجيش والأمن التي قررت تشكيل النخبة من سكان المنطقة ممن خدموا سابقاً في الجيش والأمن للرد الفوري على أي محاولة للهجوم.



وقال عقيد في الجيش الاسرائيلي، إن الوحدة الجديدة مكونة من 20 شخصا ومهمتها الرد الفوري على أي حادث أمني يتطور خلال وقوع أي هجوم، مشيراً إلى أن الفريق سيكون مزوداً بمركبات عسكرية حديث ومعدات تشغيلية مهمة، وسيكون في حالة تأهب دائم.



وأضاف أن الفريق الذي تم إنشاؤه مؤخراً هو النواة الأولى لوحدة عسكرية كبرى سيتم تشكيلها وفقا لمواجهة التهديدات في المنطقة.