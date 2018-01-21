غدًا: اللجنة الادارية القانونية تجتمع لاستكمال ملفات موظفي غزة

غدًا: اللجنة الادارية القانونية تجتمع لاستكمال ملفات موظفي غزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
من المقرر، أن تجتمع اللجنة الإدارية القانونية، غدًا الاثنين، في مدينة غزة، لاستكمال ملفات موظفي قطاع غزة "الذين عيّنتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع".

وقال عارف أبو جراد نقيب الموظفين العموميين: إن النقابة والموظفين، سينظمون وقفة احتجاجية غدًا الاثنين عند الساعة الحادية عشرة، لتوصيل رسالة للمجتمعين في اللجنة الإدارية القانونية، نعرب من خلالها رفضنا المُطلّق للتقاعد المبكر، الذي فرض على بعض الموظفين العموميين منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وأضاف أبو جراد لـ"دنيا الوطن": سنطالب من اللجنة، أن توقف التقاعد المبكر الذي طال الإخوة في المنظمات الشعبية وغيرهم، لافتًا إلى أنهم ليسوا ضد الدمج والاستيعاب في الدوائر الحكومية والوزارات، لكن ألا يكون الدمج ضد الموظفين العموميين وحقوقهم.

وتضم اللجنة الإدارية القانونية، في عضويتها إضافة لرئيسها الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، كلًا من: وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد عبد القادر الرقب.

وقال أبو عمرو في وقت سابق: إن الاجتماع الأول للجنة خرج بنتائج إيجابية، وتم تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة، الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007.

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