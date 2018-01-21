الحكم المحلي والاتصالات يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال البريد

رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأحد، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى، وبحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وطواقم الوزارتين.



وبحث اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الحكم المحلي، آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القضايا المشتركة بين الوزارتين، ومناقشة سبل تفعيل مكاتب البريد الفلسطيني في تقديم الخدمات الحكومية عامة، والبلدية على وجه الخصوص.



وتطرق اللقاء إلى أهمية استكمال الترميز البريدي على مستوى الهيئات المحلية لما له من أهمية كبيرة في خدمة المجتمع المحلي بأكمله، بالإضافة إلى أهميته على المستوى الوطني، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارتين والهيئات المحلية.



وناقش اللقاء التقدم الحاصل على مستوى مشاريع الحكومة الإلكترونية، وعكس ذلك من خلال إطار استراتيجي للتحول إلى هيئات محلية إلكترونية، وضرورة تركيز وتوحيد الجهود للوصول إلى ذلك.



بدوره، أعرب الأعرج عن أهمية التنسيق والتواصل المشترك مع وزارة الاتصالات وطواقمها من أجل متابعة كافة القضايا المشتركة، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون الكامل.



من جهته، أشاد موسى بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الحكم المحلي في متابعة الهيئات المحلية، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق الاستفادة من التطور التكنولوجي الحاصل في العديد من المجالات، وعكس هذا التطور بشكل إيجابي على العمل البلدي.



وأضاف،أن وزارة الاتصالات على استعداد كامل لتسهيل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها لصالح طواقم الحكم المحلي مثل خدمة الشبكة الحكومية، إضافة إلى خدمات مركز التدريب وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخدمات البريد الحكومي، واستضافة المواقع الحكومية.