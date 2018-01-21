رئيس الوزراء التركي: عملية غصن الزيتون بسوريا ستتم على أربع مراحل

رئيس الوزراء التركي: عملية غصن الزيتون بسوريا ستتم على أربع مراحل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن عملية غضن الزيتون التي أطلقتها تركيا في مدينة عفرين السورية، ستتم على أربع مراحل، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كم.

وأعلن يلدريم، عن بدء دخول القوات التركية إلى مدينة عفرين بعد نحو يومين من القصف الجوي والبري العنيف، الذي استهدف مواقع عسكرية للمسلحين الأكراد، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

أوضح يلدريم، أن منطقة عفرين تضم ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل من المسلحين الأكراد.

بالمقابل، قال المتحدث باسم الوحدات في عفرين: إن "القوات التركية وحلفاءها، حاولوا عبور الحدود إلى عفرين، ولكنهم فشلوا بعد اشتباكات ضارية".

وجهزت تركيا حوالي عشرة آلاف مقاتل سوري لاقتحام عفرين، وفقاً لرامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانياً مقراً له.

وقال قائد من الجيش السوري الحر، إن هناك آلاف المقاتلين المتمركزين في أعزاز، المتاخمة لجيب عفرين، وينتظرون الأوامر، فيما قال قائد آخر إن مئات آخرين تمركزوا في أطمة، جنوبي عفرين.

وتحدث المسؤولان شريطة تكتم هويتهما، لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وكان القادة الأتراك، قد أصابهم غضب من جراء إعلان الجيش الأمريكي هذا الأسبوع عزمه تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف فرد من المقاتلين الأكراد لتأمين شمال سوريا.

وبعد عدة أيام، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة سوف تحافظ على وجود عسكري مع الأكراد في المستقبل المنظور.

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