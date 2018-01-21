الجبير: الحوثيون أطلقوا 300 صاروخ على السعودية

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن إيران لا تزال تواصل تهريب الصواريخ للحوثيين في اليمن، لافتاً إلى أن ذلك يشكل تهديداً لسلامة وأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين.



وأوضح الجبير، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، الأحد، أن مناطق مختلفة من المملكة، تعرضت لاعتداءات الصواريخ الحوثية، لاسيما مكة المكرمة قبلة المسلمين، وقد زاد عدد تلك الصواريخ عن 300 صاروخ.



وأشار إلى أن الحوثيين مدعومون من إيران، والتي تسعى إلى إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني، وتقوم بعمليات نهب وسرقة من خلال اعتراض 85 سفينة مساعدات وقوافل وشاحنات الإغاثة، وابتزاز الشعب اليمني من خلال التحكم بتلك المساعدات.



ولفت الجبير، إلى أن الرياض، قدمت مساعدات لليمن بحدود 11 مليار دولار أميركي.